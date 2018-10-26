Washington Post yazarı Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde, gazetecilerin bekleyişi sürüyor.

Suudi Arabistan Konsolosluğu önünde sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Konsolosluğun kapısına yanaşan minibüse başka bir araçtan yine konsolosluk görevlileri tarafından 3 valiz ve içi dolu siyah bir poşet konuldu. Suudi yetkililer olduğu düşünülen 3 kişi, siyah camlı konsolosluk aracına binerek yanlarında 3 bavulla konsolosluktan ayrıldı. Gazetecilerin görüntü almaması için araç konsolosluk garajına yaklaştırıldı.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde başka bir araçtan 3 valiz ve bir siyah poşet konulan minibüs, daha sonra buradan ayrıldı.

Konsolosluk içinden çıkan bir kişinin de elinde kabloyla bu minibüse bindiği görüldü.

Söz konusu minibüs, daha sonra konsolosluk binasının önünden ayrıldı.

Dün yapılan açıklamada da, konutta yapılan incelemeler sırasında Türk yetkililerin, kuyudaki suyun boşaltılması ve içinde detaylı inceleme yapılması talebine Suudi heyetin yazılı izin talep edilmediği için vermediği belirtildi. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kuyudaki sudan sadece örnek alarak Halkalı'da bulunan Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderdiği öğrenildi.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" iddiasında bulunulmuştu.

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