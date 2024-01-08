UKOME kararına taksicilerden taşlı sopalı protesto
İstanbul'da UKOME toplantısından alınan zam kararının ardından İBB önünde bekleyen taksiciler binaya girmeye çalıştı. Taş ve sopalarla binaya saldıranlara polis müdahale etti
Giriş: 08.01.2024 - 16:08 Güncelleme: 08.01.2024 - 16:18
UKOME toplantısından alınan zam kararının ardından kapı önünde bekleyen taksiciler toplantının yapıldığı binaya girmeye çalıştı.
DHA'nın haberine göre taş ve sopalarla binaya saldıranlara polis müdahale etti. Gözaltına alınanlar var.