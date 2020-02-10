DHA

Mimarlığını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin mimarı Şefik Birkiye ile Selim Dalaman'ın yaptığı Taksim Camisi inşaatında sona yaklaşıldı. 2019 yılında kaba inşaatı tamamlanarak ince işçiliklerine geçilen caminin pencere camları takılmaya başlandı.

2 BİN 482 METREKARE ÜZERİNDE

DHA'da yer alan habere göre 61 metre yüksekliğindeki 2 minarenin taş kaplama işlemleri ise devam ediyor. 2 bin 482 metrekarelik alanda inşaatı devam eden camide bir yandan da süsleme ve mermer kaplama işlemleri eş zamanlı olarak yapılıyor.

ESNAF OLDUKÇA MEMNUN

Taksim ve civarında bulunan çevre esnafı da caminin tamamlanmasından oldukça memnun. Taksim'de bir iş merkezinde ofisi bulunan Vesim Kır, "Caminin her geçen gün tamamlandığını görmek bizi çok memnun ediyor. Özellikle kış günlerinde çevredeki camilere gittiğimizde dışarda namaz kılmak zorunda kalıyoruz." dedi.

"BİTMESİ İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ"

Öte yandan projenin gecikmiş bir proje olduğunu söyleyen Ömer Çıkrıkçı da "Keşke daha önce yapılsaydı. Çok gecikti. Bir an önce bitmesi için sabırsızlanıyoruz" şeklinde konuştu.

2 BİN 575 KİŞİ NAMAZ KILABİLECEK

Tamamlandığında Rum Ortodoks ve Ermeni Katolik Kiliselerine komşu olacak olan camide aynı anda 2 bin 575 kişi namaz kılabilecek. Taksim Camii'nin minare yüksekliği 61 metre. Bu yükseklik özellikle çevredeki diğer dini yapıların yüksekliği dikkate alınarak projelendirildi.

YER ALTINDA 3 KATLI OTOPARKI OLACAK

Projede yer altında üç katlı otopark bulunacak. Burada 165 araç park edebilecek. Yapıda ayrıca konferans, sergi salonları da yer alacak. Taksim Camii'nin bu yıl içinde ibadete açılması planlanıyor.