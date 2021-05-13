Şentop ve Oktay'dan Filistin mesajı 0:00 / 0:00

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TBMM Başkanı Şentop ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bayram namazı sonrası yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'ye saldırılarına değinerek, "İsrail'in zulüm politikası bayramı zehir etti. İşgal politikasına karşı tavır alınmalı' ifadelerini kullandı.

Şentop, "Tepkimiz Musevilere, Yahudilere karşı değil siyonist bir amaçla ideolojik olarak hareket eden ve bölgeyi bir kan gölüne, bir zulüm mekanına çeviren siyonist İsrail zihniyetine karşıdır. Bu, bütün İslam dünyasını, 2 milyarı aşkın dünyadaki Müslümanları rencide eden, üzen, bayramını zehir eden bir tablo" dedi.

FUAT OKTAY: KUDÜS FİLİSTİNLİLERİNDİR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bayram namazı sonrası yaptığı açıklamada "Kudüs Filistinlilerindir ve Filistin bağımsız bir devlet olarak inşallah gelecekte haklı yerini alacaktır. Kudüs'ün zorla İsrail'in başkenti olduğunu kabul ettirmeye çalışan ülkeler bu zulme ortaktır." ifadelerini kullandı.