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        Haberler Gündem Politika Son dakika: TBMM Başkanvekili Adan'dan, Can Atalay hakkındaki AYM hükmünün Genel Kurul'da okutulmasına tepki | Son dakika haberleri

        Celal Adan: Meclis kutlu bir emanettir

        TBMM Başkanvekili Celal Adan, AYM'nin Can Atalay kararının Meclis'te okutulması hakkında, ""İçtüzüğe aykırı şekilde işlem tesis edilmesi, meclis teamüllerinin hiçe sayılması, millet kürsüsünün siyasi gösteri zeminine dönüştürülmesi, kabul edilemez bir durumdur" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 14:49 Güncelleme: 21.04.2025 - 15:04
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        Celal Adan: Meclis kutlu bir emanettir
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        TBMM Başkanvekili Celal Adan, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, TBMM Genel Kurulunda, Anayasa Mahkemesinin (AYM), Gezi Parkı davası hükümlüsü ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay ile ilgili karar hükmünü okutmasına ilişkin, "İçtüzüğe aykırı şekilde işlem tesis edilmesi, meclis teamüllerinin hiçe sayılması, millet kürsüsünün siyasi gösteri zeminine dönüştürülmesi, kabul edilemez bir durumdur." dedi.

        Adan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TBMM'nin, milli iradenin tecelligahı, Milli Mücadele'nin karargahı olduğunu söyledi.

        TBMM'nin, Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dahi Büyük Taarruz öncesi meşruiyet için başvurduğu makam olduğunu vurgulayan Adan, "Bu meclis, Polatlı'da top sesi duyulurken Ankara'dan çekilmeyen cesarettir. 15 Temmuz gecesi bombalar altında bile milletin nöbetini tutan dirayettir." diye konuştu.

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        Gazi Meclis'in, taş ve toprağın çok daha ötesinde bir manayı taşıdığını dile getiren Adan, "Onun sınırları, binamızın etrafını çeviren duvardan ibaret değildir. Türk milletinin kalbinin çarptığı neresi varsa Gazi Meclis'in hudutları oraya kadar uzanmaktadır. Çünkü bu meclisi, kalbi Türkiye ile birlikte atan herkesin sesi ve sözü olarak değerlendirmek gerekir." ifadesini kullandı.

        Celal Adan, TBMM'de farklı düşüncelerin zenginlik olarak kabul edildiğini, ortak hassasiyetlerin buluşma noktası olduğunu, Meclisin birlik ve beraberliğin mimarı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Bu noktada milletin vekili olarak Meclis'te yer alan herkesin taşıması gereken bir sorumluluk vardır. Milletin helal oylarıyla bizlere devredilen mazbatalar, kutlu bir emanettir. O mazbatalar, vatanın tapusu, devletin namusudur. Bu mazbatalar sayesinde elde ettiğimiz haklar, milli egemenliğe zarar vermek için, devlet düşmanlarını müdafaa etmek için kullanılamaz."

        "HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ, HER TÜRLÜ SİYASAL TASARRUFUN ÜZERİNDE VE ÖTESİNDEDİR"

        Karaca'nın, Genel Kurulda, AYM'nin Atalay ile ilgili karar hükmünü okuttuğunu hatırlatan Adan, yaşananların milletin vicdanında derin bir rahatsızlık uyandırdığını dile getirdi.

        TBMM Başkanvekili Adan, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "İçtüzüğe aykırı şekilde işlem tesis edilmesi, meclis teamüllerinin hiçe sayılması, millet kürsüsünün siyasi gösteri zeminine dönüştürülmesi, kabul edilemez bir durumdur. Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü, her türlü siyasal tasarrufun üzerinde ve ötesindedir. İçtüzük hükümleri açık, kanuni sınırlar nettir. Bu sınırları aşmak, sadece Meclis'in kurum kimliğine değil, temsil ettiği millet egemenliğine de zarar verir.

        Yüce Meclisimizin vakarına ve milletimizin haysiyetine yakışır şekilde hareket etmeyi, hepimiz için milli bir vazife olarak görmek mecburiyetindeyiz. Bu vazifeyi bize esas tebliğ eden, Gazi Meclis'in ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi hatırasıdır. Meclisimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz ruhu şad olsun, büyük milletin büyük Meclis'i sonsuza dek var olsun."

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