Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal yılın 3. enflasyon raporunu açıklıyor. Uysal'ın açıklamaları şöyle:

- Belirsizlikler 2019 küresel görünümüne ilişkin riskleri aşağı yönlü tutuyor.

- Türkiye'nin ülke risk primi haziran ortalarından bu yana geriledi. Piyasa faizleri tüm vadelerde geriledi. Kredi büyümesi 2. çeyrekte zayıf görünüm izledi. 2. çeyrekte iktisadi faaliyetteki toparlanma ılımlı şekilde devam etti

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- Döviz kuru gelişmelerine paralel olarak TL'nin ima edilen kur oynaklığı mevcut rapor döneminde azaldı. Enflasyon üzerindeki birikimli döviz kuru etkisi azaldı. Özellikle işlenmemiş gıda enflasyonu beklenenden olumlu seyretti. İşlenmemiş gıda grubunda sebze fiyatlarındaki belirgin düşüş ön plana çıktı. Temel mal gurubundaki düşüş devam ediyor. Enflasyon görünümünde talep kaynaklı aşağı yönlü riskler var.

- Enerji fiyatları yıllık enflasyonu döviz kurundaki yükselişe karşın petrol fiyatlarındaki gerileme ve şebeke suyu gibi yönetilen yönlendirilen kalemlerdeki fiyat düşüşlerine bağlı olarak geriledi. Hizmet enflasyonu sınırlı bir düşüş kaydetmekle birlikte yüksek seviyesini korudu.

- Yıllık enflasyondaki azalışta gıda, temel mal ve enerji grupları başlıca sürükleyici oldu. Fiyatlama davranışına dair göstergeler bu dönemde bir miktar yukarı yönlü seyir izlese de arz yönlü faktörler ve ithalat fiyatları enflasyon görünümünü olumlu etkilemekte. Dış dengedeki iyileşme hızlı bir şekilde devam ediyor. Net ihracattaki olumlu seyrin süreceğini öngörüyoruz

ENFLASYON TAHMİNLERİ İNDİRİLDİ

TCMB 2019 yıl sonu gıda enflasyonu tahminini yüzde 14.3'ten yüzde 13.9'e çekerken, gıda enflasyonu tahminini de yüzde 16'dan yüzde 15'e indirdi. Uysal, alkol ve tütündeki ÖTV artışının enflasyon tahminini 0,2 puan yükselttiğini belirtti. Merkez Bankası Başkan'ın açıklamaları şöyle:

- TL'deki değer kaybı başta işlenmiş gıda kalemleri başta olmak üzere belirli ürünlerdeki belirlenmiş fiyatlanma ayarlanmaları ve hizmet grubundaki görünüme bağlı olarak fiyatlama davranışına dair göstergeler 2, çeyrekte bir miktar yukarı yönlü seyir izledi. Ancak arz yönlü faktörler ve ithalat fiyatları yıl sonu enflasyon görünümünü bir önceki rapor dönemine kıyasla olumlu etkiledi.

- Enflasyon tahminini yüzde 13,9'a indirdik. 2020 yılına ilişkin enflasyon tahmininde herhangi bir değişikliğe gitmedik

- İkinci çeyrekte tüketici enflasyonunun nisan enflasyon raporunda tahminlere kıyasla 2,9 puan aşağıda gerçekleşmesinin ve önümüzdeki dönemde enflasyonun ana eğiliminde beklediğimiz gerilemenin yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki düşürücü etkisini 0,6 puan olarak öngörüyoruz.

- 2019 yılı gıda enflasyonu varsayımındaki düşüş enflasyon tahminini 0,2 puan aşağı çekti. Alkol ve tütün ürünlerine uygulanan ÖTV artışı 2019 yılı enflasyon tahminimize 0,2 puan katkıda bulunuyor.

- Enflasyonun orta vadede yüzde 5.0 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz. İktisadi faaliyetteki ılımlı seyir enflasyondaki düşüşü destekleyecek. Gıda enflasyonunun enflasyondaki düşüş sürecini destekleyeceğini tahmin ediyoruz. Ancak bir önceki rapor dönemine göre yukarı yönlü güncellediğimiz çıktı açığının 2020 yıl sonu tahminini 0,3 puan yukarı çekeceğini öngörüyoruz.

- Yılın geri kalanında maliye politikasının para politikası ile eş güdüm halinde fiyat istikrarı ve makro ekonomik dengelenmeye odaklı olarak belirleneceğini varsaydık. 2019 yılında enflasyondaki düşüşe en belirgin katkının TL'deki göreceği ılımlı seyirle döviz kuru kaynaklı birikimli etkilerin azalmasından gelmesini bekliyoruz.

Sürecek...