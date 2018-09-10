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Son Dakika: TCMB beklenti anketinde dolar kuru ve enflasyon yükseldi

Son dakika haberi... Merkez Bankası'nın yıl sonu beklenti anketinde enflasyon ve dolar kuru yükseldi. Buna göre, Merkez Bankası'nın beklenti anketinde daha önce 5.9663 olan yıl sonu dolar kuru 6.5938 oldu. Yıl sonu enflasyon (TÜFE) beklentisi ise yüzde 16.45'ten 19.61'e çıktı.

10.09.2018 - 14:41 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Eylül ayı beklenti anketi yayınlandı. TCMB Eylül ayı beklenti anketine göre 2018 sonu enflasyon beklentisi yüzde 19.61, dolar kuru beklentisi ise 6.5938 TL oldu

Reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 68 katılımcı ile gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre enflasyonda 2018 yıl sonu beklentisi yüzde 19.61 seviyesinde bulunuyor.

Anket sonuçlarına göre Eylül ayı içi tüketici enflasyonu beklentisi aylık yüzde 1.25'ten yüzde 2.13'e yükseldi. Yıllık beklentilere göre 12 ay sonrasına ilişkin TÜFE artışı beklentisi yüzde 12.96'den yüzde 14.46'ya yükseldi.

FAİZ BEKLENTİLERİ

Merkez Bankası'nın beklentiler anketine göre piyasanın faiz beklentilerinde de dikkate değer ölçüde artış gerçekleşti.

Beklenti anketinde "BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19,19 iken, bu anket döneminde yüzde 21,27'ye yükselmiştir. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 18,71 ve yüzde 21,69 olarak gerçekleşmiştir." ifadelerine yer verildi.

DOLAR / TL YIL SONU BEKLENTİSİ 6.59

TCMB beklenti anketinden çıkan sonuçlara göre dolar/TL kurunda yıl sonu beklentisi 5.97'den 6.59 seviyesine yükseldi. 12 ay sonrasına ilişkin beklenti ise aynı dönemde 6.29'dan 7.08'e yükseldi.

2018 yılının tamamı için cari işlemler açığı beklentisi 52.7 milyar dolardan 49.7 milyar dolar seviyesine geriledi. Anket sonuçlarına göre 2019 yılı için cari açık beklentisi de 47.2 milyar dolardan 39.1 milyar dolara indi.

BÜYÜME BEKLENTİSİ GERİLEDİ

TCMB'nin anketine göre 2018 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde kaydedilen yüzde 3.9'dan yüzde 3.4'e düştü. 2019 beklentisi de yüzde 3.5'ten yüzde 2.7'ye geriledi.

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