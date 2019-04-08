sON DAKİKA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ara verdiği 1 haftalık repo ihalelerine tekrar başladı. Banka bugün 15 Nisan vadeli ve 16 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.

22 Mart'ta dolar/TL'nin spekülatif işlemlerle 5.85 TL'ye kadar yükselmesinin ardından TCMB, 22 Mart'ta bir hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verildiğini açıklamış, 25 Mart itibarıyla bir hafta vadede repo fonlaması gerçekleştirmeyerek örtülü faiz artırımına gitmişti. Banka bir hafta vadeli repo fonlamasına iki hafta ara vermişti.

SWAP FAİZİNİ DÜŞÜRDÜ

TCMB swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam döviz karşılığı TL swap satışı sınırını da iki hafta da yüzde 10'dan yüzde 40'a yükselterek TL talebi olana döviz satışı karşılığında TL yaratma imkanını artırmıştı. TCMB bu sabah yerel bankalarla Swap'ta TL faizini yüzde 25.5'ten yüzde 24'e düşürdü.