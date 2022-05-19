Tek ısırığı öldürüyor! O kentte sürü halinde görüldü! 0:00 / 0:00

İHA

Tek ısırığının bile insanı öldürmeye yettiği bilinen koca engerek, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Akdeniz Bölgesi'nde habitatın uygun olduğu alanlarda yaşıyor. Nesli tükenmekte olan bu sürüngenler, yüksekliği 1500 metreye kadar alanlarda barınabiliyor.

ÇOK NADİR GÖRÜLÜYORDU

İHA'da yer alan habere göre Kahramanmaraş Elbistan’da da varlıkları bilinen ancak şimdiye kadar çok nadir görülen koca engerek, Sarıçiçek Yaylası’na kenger toplamaya çıkan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

10'DAN FAZLA ENGEREK BİR ARADA

Yaylaya giden Mehmet Ceyhan adlı genç, kenger topladığı sırada; bir kaya oyuğundan gelen seslerini duydu. Seslerin geldiği bölgeye giden Ceyhan, oyukta birbirine sarılmış 10’dan fazla engerek yılanını gördü.

TELEFONU AÇIP KAYDETMEYE BAŞLADI

Birkaçı da araziden yuvaya doğru gelen yılanları, elindeki sopayla uzaklaştırmaya çalışan Ceyhan, hemen cep telefonunu açarak bu nadir olayı kayıt altına aldı.

"HEM ÜRKÜTÜCÜ HEM ÖZEL BİR KEŞİF OLDU"

Bölgeyi iyi bildiğini ancak şimdiye kadar böyle bir durumla karşılaşmadığını belirten Ceyhan, “Benim için de hem ürkütücü hem de özel bir keşif oldu. Bu kadar çok yılanı ilk kez bir arada gördüm. Yaptığım araştırmada engerek yılanı olduğunu öğrendim. Bu bölgede yaşadıklarına dair bir şey duymamıştım. Korkutucu oldukları kadar da nadir bir güzellikteler. Onları gördüğüm anı asla unutmayacağım. Yuvaya tam yaklaşamadım ama 10’dan fazla yılan vardı. Çok zehirli olduklarını biliyorum” dedi.

DOĞA KORUMA EKİBİ İNCELEME BAŞLATTI

Yapılan incelemede, yuvalarında sürü ile görüntülen yılanların, Türkiye'nin en ölümcül zehre sahip yılanı olarak bilinen ve soyu tükenme riskiyle karşı karşıya olan koca engerek olduğu belirlendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği ekiplerinin, koca engereklerin yaşadığı yuva ve bölgeyle ilgili de detaylı inceleme başlatacağı bildirildi.