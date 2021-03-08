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Son dakika haberler... Denizli'de tekstil fabrikasında yangın!

Denizli’de bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangına müdahale etmek isteyen işçilerin bir kısmı dumandan etkilenirken yoğun duman kilometrelerce öteden fark edildi

Son dakika: Tekstil fabrikasında feci yangın! - Haberler
İHA

Yangın, Merkezefendi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 3 katlı bir tekstil fabrikasının çatı katında elektrik kontağından dolayı yangın çıktı.

İHA'nın haberine göre, havlu kumaşı ve makinelerin olduğu öğrenilen kısımda alev ve dumanları fark eden çok sayıda işçi bir anda kendini dışarı attı.

Bazı işçilerin ise yangın tüpleri ile alevlere müdahale etmek isterken dumandan etkilendiği öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi alevlere müdahale etti.

Fabrikadan yükselen yoğun duman kilometrelerce öteden fark edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

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