Kaza, 04.45 sıralarında İzmit TEM Otoyolu Şirintepe Viyadüğü İstanbul istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan giyim malzemesi yüklü bir TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu makaslayarak yan döndü.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Yağmur sonrası kayganlaşan zeminde makaslayan TIR'ın ardından gelen yolcu otobüsü ve TIR'ların da olduğu 10'dan fazla araç birbirine girdi. Bir TIR sürücüsünün araç içinde sıkıştığı kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan TIR sürücüsünü kurtarmak için çalışma başlatırken, sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

İSTANBUL YÖNÜ TRAFİĞE KAPANDI

İHA'nın haberine göre; kaza sebebiyle kapanan TEM Otoyolu İstanbul istikametinde ise uzun araç kuyrukları oluştur. Ekipler kazaya müdahaleyi sürdürüyor.