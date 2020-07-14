Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA! TEM kenarında vahşet! Poşetler içinde parça parça bulundu
ABONE OL

Büyükçekmece TEM kenarında vahşet! Parça parça bulundu

İstanbul TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde parçalanarak poşetlere konulmuş bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Ayrı ayrı poşetlerden çıkan vahşetle ilgili polis soruşturma başlattı

büyükçekmece tem yolunda cansız beden
DHA

İstanbul'da TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde parçalanarak poşetlere konulmuş bir kişiye ait cansız beden bulundu.

TEM Otoyolu Ankara İstikameti Karaağaç mevkii temizlik işçilerinin çalışma yaptığı sırada çalılıkların arasında bir poşette cansız beden parçası bulundu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan çalışmalarda başka poşetler içinde aynı kişiye ait olduğu düşünülen cansız beden parçaları bulundu. Olay yerindeki incelemelerin ardından cansız bedenin bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Parçalar kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kadına yönelik şiddet küresel bir sorun, rakamlar ürkütücü boyutlarda
GÜNDEMRakamlar dünyada da ürkütücü boyutlarda
Son dakika haberler... Bakan Akar'dan kritik açıklamalar
GÜNDEMBakan Akar'dan kritik açıklamalar
Son dakika haberi Yıldırım-1 Cudi operasyonu başladı
GÜNDEMYıldırım-1 Cudi operasyonu başladı
Son dakika haberi! İzmir'de yangına giden arazöz devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
GÜNDEMMakilik yangınına giden arazöz devrildi: 2 ölü!
Son dakika haberi... 289 darbe davasından 275’i karara bağlandı
GÜNDEM289 darbe davasından 275’i karara bağlandı
Son dakika haberler... Tunceli'de iki işçi yangında mahsur kaldı!
GÜNDEMTunceli'de iki işçi yangında mahsur kaldı!
TBMM'de 15 Temmuz programı
GÜNDEMTBMM'de 15 Temmuz programı
Son dakika haberler... Adalet Ağaoğlu'nun cenazesi Boğaziçi Üniversitesi'ne getirildi
GÜNDEMAdalet Ağaoğlu'nun cenazesi Boğaziçi Üniversitesi'ne ...
LGS sonuçları açıklandı mı? MEB 2020 LGS sonuçları sorgulama için TIKLA
GÜNDEMLGS sonuçları açıklandı mı?
sON DAKİKA! Moğolistanlı kadının katili sevgilisi çıktı! İfadesi kan dondurdu
GÜNDEMKatil sevgili çıktı! İfadesi kan dondurdu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X