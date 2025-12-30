Terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada 17 gözaltı kararı
Ankara'da DEAŞ örgütünün terör örgütlerine yönelik olarak yapılan soruşturmalar kapsamındaki aralıkları ile bağlantıları ve organize mensubu durumlarına ilişkin deliller tespit edilen 17 şüphelinin alınmalarına karar verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmada 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan ayrılmaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, DEAŞ soruşturmalarında ele geçen dijital malzeme çözümlemeleri sonucu, terörün durdurulması sırasında yer değiştirme ve çatışma bölgeleriyle irtibatta bulunulan 11'i yabancı uyruklu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.