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Son dakika... Terör örgütünün sözde İsveç sorumlusu Diyarbakır'da yakalandı

Son dakika... İsveç'te yaşayan ve PKK/KCK terör örgütü adına oluşumlarda yönetici pozisyonunda olduğu belirtilen H.B., geldiği Diyarbakır'da MİT ve polisin ortak düzenlediği operasyonla yakalandı. H.B.'nin PKK/KCK terör örgütü ile bağlantılı bazı gizli görüşmeler yaptığı ve örgütün üst yönetiminden aldığı talimatlarla İsveç'e dönmeyi planladığı açıklandı

23.10.2018 - 21:01 | Güncelleme: DHA

İsveç'te PKK/ KCK terör örgütünde yönetici posizosyonunda olduğu belirmlenen H.B., geldiği Diyarbakır'da MİT ve Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu ile yakalandı. DHA'nın haberine göre, Kayapınar ilçesinde yakalanarak gözaltına alınan H.B., Türkiye'de terör örgütü PKK'nın bazı üst düzey yöneticileri ile gizli görüşmeler yapıp, talimatlar aldığını belirtildi. Konu ile ilgili Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MİT Bölge Başkanlığı ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen müşterek çalışmalar neticesinde İsveç ülkesinde faaliyet gösteren, PKK/KCK terör örgütüne müzahir oluşumlarda yönetici pozisyonda olduğu tespit edilen ve terör örgütünün İsveç ülkesinde olan; H.B.'nin (Erkek 46 yaşında) Ülkemize, PKK/KCK terör örgütü ile bağlantılı bazı gizli görüşmeler yapmak üzere geldiği ve örgütün üst yönetiminden almış olduğu talimatlarla birlikte tekrar İsveç ülkesine gideceği şeklinde bilgiler elde edilmesi üzerine 23/10/2018 günü ilimiz Kayapınar ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştır."

Gözaltına alınan H.B.'nin terör örgütü adına toplantı ve gösteri düzenleyerek, eylem ve faaliyetlerde bulunduğu belirtilen emniyet açıklamasında, "Adı geçen şahsın İsveç ülkesinde düzenlenen Terör Örgütüne müzahir toplantı ve gösterileri organize ederek örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunduğu belirlenmiştir. Konu ile ilgili olarak gerekli tahkikatlar Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda Diyarbakır Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülmektedir." denildi.

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