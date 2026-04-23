Derbinin hakemi belli oldu! Galatasaray- Fenerbahçe maçını Yasin kol yönetecek
Süper Lig'de haftanın en kritik karşılaşması olan Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi için hakem kararı açıklandı. Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği dev maçta düdüğü Yasin Kol çalacak. Kritik mücadele öncesi gözler artık maçın oynanacağı atmosfere ve hakem yönetimine çevrilmiş durumda. İşte Yasin Kol'un derbi karnesi
Süper Lig’in 31. haftasında futbolseverleri ekran başına kilitleyecek dev derbi, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Rams Park’ta oynanacak. Sezonun en kritik mücadelelerinden biri olarak gösterilen karşılaşmayı Yasin Kol yönetecek. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek bu 31. hafta derbisi öncesinde hem takımlar hem de taraftarlar büyük bir heyecan içinde maç saatini bekliyor. Yasin Kol'un dev maça atanmasıyla derbi karnesi de araştırılmaya başlandı. İşte detaylar
YASİN KOL DERBİ KARNESİ
Yasin Kol, bu sezon Süper Lig’de yönettiği derbilerle dikkat çekti. Tecrübeli hakem, sezon boyunca 3 büyük maça çıkarak kritik karşılaşmalarda düdük çaldı.
İlk derbi, Galatasaray ile Beşiktaş arasında Rams Park’ta oynandı ve mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. İkinci derbide ise Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy’de karşılaştı; bu maçta 1-1 sona erdi.
Sezonun üçüncü derbisinde ise Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy’de karşı karşıya geldi ve sarı-lacivertliler sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçlarla Yasin Kol, yönettiği 3 derbide 2 beraberlik ve 1 Fenerbahçe galibiyeti görerek sezonun en çok konuşulan hakem performanslarından birine imza attı.