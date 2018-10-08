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Son dakika: TFF'den Fenerbahçe - Başakşehir maçındaki VAR arızasına ilişkin açıklama

Son dakika haberine göre Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan maçta yaşanan VAR arızasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Federasyon'dan yapılan açıklamada yaşanan arızanın, VAR teçhizatına enerji veren kesintisiz güç kaynağında meydana gelen problemden kaynaklandığı belirtildi

08 Ekim 2018 Pazartesi, 16:31 | Güncelleme:

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Kompleksi'nde oynanan Fenerbahçe-Medipol Başakşehir müsabakasında Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) ile ilgili bir kesinti yaşanmıştır.

Söz konusu müsabakada; stadyum dışında bulunan naklen yayın araç alanındaki VAR teçhizatına enerji veren kesintisiz güç kaynağında yaşanan arıza, kamera görüntülerinin aktarımını yapan medya taşıma cihazının kapanmasına neden olmuş, cihazın yeniden aktif hale gelmesi için gereken süre nedeniyle 5 dakika 40 saniye boyunca VAR sistemi devre dışı kalmıştır.

Konuyla ilgili çalışmalar ivedilikle başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.

Türkiye Futbol Federasyonu"

 

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Yorumlar 4
  • Misafir 3 dakika önce
    yaw he he
  • Misafir 7 dakika önce
    Golü verin o zaman bu hata telafi edilmeli
  • Misafir 8 dakika önce
    BIRAKIN BU İŞLERİ..... AYIP
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