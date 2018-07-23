Mesut Özil'in Dünya Kupası şampiyonluğu da yaşadığı Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararı almasının ardından tepkiler sürerken, Türkiye Futbol Federasyonu da harekete geçti. TFF'nin önümüzdeki saatlerde Mesut Özil ile ilgili sert bir açıklama yapacağı belirtildi.

Mesut Özil, kararını açıklarken "Kazanırken Alman kaybederken göçmenim" ifadelerini kullanmıştı. 29 yaşındaki Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmesi sonrası Almanya'da ırkçılık ve saygısızlığa maruz kaldığını savunarak, milli takım kariyerini noktalamıştı.

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