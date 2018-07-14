İstanbul Yeni havalimanıyla havacılık sektörünün daha da büyüyeceğine dikkati çeken Ekşi, bu nedenle hem THY'nin hem de kendilerinden hizmet alan şirketlerin personel alımı yapacağını vurguladı. Ekşi, gençlere THY'nin web sayfasını sürekli kontrol etmeleri tavsiyesinde bulunarak, şöyle devam etti.

"İstanbul Yeni Havalimanı'nda alanın büyümesi ve operasyonların artmasına bağlı olarak yer hizmeti veren Turkish Ground Services şirketi bin 600'e yakın eleman alacak. THY olarak biz de normal büyümemize paralel her yıl 3 bine yakın personel alıyoruz. Özellikle genç arkadaşlarımız, hem bizim hem de iştiraklerimizin web sitelerini takip edip, kendilerine uyan iş ilanlarına müracaatta bulunsun. Havacılık sektörünün çıtasını gençlerle yükseltelim."

Yeni havalimanında yeni ortaklıklarının olduğunu anımsatan Ekşi, burasının cazibe merkezi olarak görüldüğünü, yerli ve yabancı birçok firmanın THY ile iş birliği yaparak, havalimanında yer almak istediğini, bu konuda çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Türk Hava Yolları haziran ayında pilotlardaki boy sınırını kısaltıp maaşlara yüzde 20 zam yapmıştı. Hava İş Sendikası ile THY arasında imzalanan protokole göre pilotlara yüzde 20, diğer çalışanlara ise yüzde 10 oranında zam yapılmış ve kabin memurlarına brüt 750 TL prim verilirken, pilot maaşı zamla birlikte 32 bin TL'yi geçmişti.

2019'DA 41 KERE MAŞALLAH DİYECEĞİZ

Ekşi, THY'nin 2003'ten bu yana sürekli büyüme eğrisi olduğuna dikkati çekerek, şirketin bu süreçte ortalama yüzde 10'un üzerinde büyüdüğünü aktardı.

Türkiye'nin gelişimine paralel olarak 2023 hedefleri doğrultusunda THY tarafından 4'ü kargo uçağı olmak üzere 14 uçak siparişinin verildiğine işaret eden Ekşi, "Bu sene kargo uçaklarımız da dahil, 14 yeni uçağımız geliyor. İlk defa filomuza girecek Neo uçağı 15 gün içinde teslim edilecek, Max uçakları da daha sonra gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni tip uçaklarla daha az yakıtla daha uzak mesafelere gidilebileceğinin altını çizen Ekşi, şunları kaydetti:

Bu sene toplam 14 uçağımız gelecek. 2019'da ise '41 kere maşallah' diyoruz, 41 tane uçak gelecek. Tabii filodan çıkacak uçaklarımız da olacak. Toplam elimizde net kalacak uçak 25 civarında ama gelecek sene 41 yeni uçağımız gelecek. Bunlar içinde ilk defa THY bünyesine girecek 787-900 dediğimiz yeni nesil, geniş gövde uçaklarımız gelecek.

Hakikaten son derece sessiz, verimli uçaklar. gelecek sene ağustos ayı itibarıyla filomuzda olacaklar. O uçaklarla Bali gibi daha önce uçmadığımız yerlere uçabilecek duruma geleceğiz. 2019 yılında THY için '41 kere maşallah' diyeceğiz:

THY'NİN İKRAM ŞİRKETİ HAFTAYA BELLİ OLACAK

Ekşi, THY olarak iştiraklerle bir araya gelerek, İstanbul Yeni Havalimanı'nın hizmete girmesiyle farklı neler sunabilecekleri konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

Yeni havalimanında THY'nin ikram hizmeti konusunda Singapur SATS firması çok cazip teklifte bulundu. Biz de finansman açısından çok cazip olan bu teklifi değerlendirerek, görüşmelere başladık. Turkish DO&CO ikram konusunda ödüller almamızı sağlayan çok güzel bir şirketimiz. Hakikaten ikramda THY'yi bir noktaya getirdi. Biz aslında bu şirketten memnunduk ancak diğer şirketin finansman teklifi cazip olduğu için görüşmeler devam etti. Bazı detay konuları henüz çözemedik. O yüzden SATS ile görüşmeler istediğimiz ölçüde gitmiyor. Önümüzdeki hafta bu konuda karar verecek durumda olacağız. Biz Turkish DO&CO'dan memnunuz. Geldiğimiz noktayı değerlendireceğiz. Bir an önce ikram firmasını belirleyip, yeni havalimanında mutfak tasarımı yapmamız gerekiyor. Mimari tasarımlar hemen hemen bitti ama mutfak tasarımlarının da ikram veren firmaya göre modifiye edilmesi gerekiyor. Önümüzdeki hafta, olmadı bir sonraki hafta bu konuda el sıkışacağız. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi

Ekşi, ikramda yolcuların asla mağdur edilmeyeceğini, belli bir miktar parayı oraya harcadıklarını ve bu vizyonun devam edeceğini kaydetti.

THY'nin, yolcusunu evine gelen bir misafir olarak kabul edip, evinde olan en güzel şeyi ikram etme kültürüne sahip olduğunu vurgulayan Ekşi, bunun yeni havalimanında da devam edeceğini dile getirdi.

ANADOLUJET'İN DURUMU STRATEJİ TOPLANTISINDA BELLİ OLACAK

THY Genel Müdürü Ekşi, şirket olarak yeni dönemde yeni nesil gövdeli uçaklarla daha uzak destinasyonlara uçmayı ve daha derin frekanslara ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi. THY içinde bir birim olan Anadolujet'in durumuna ilişkin birkaç senedir kendi içlerinde müzakerelerde bulunduklarını anlatan Ekşi, şirket olarak idare edilen Anadolujet'in hukuki olarak markaları olduğunu söyledi.

THY'nin taşıdığı yıllık 74 milyon yolcunun 15 milyonunun Anadolujet ile gideceği yere ulaştırıldığını vurgulayan Ekşi, iç hatlara hizmet veren şirketin, Ankara bazlı hareket ettiğini anlattı. Anadolujet'in adını, Anadolu ile Ankara arasında bağlantı sağlamasından dolayı aldığını anımsatan Ekşi, eylül ayında yapılacak yeni strateji toplantısında, bu şirketin durumunun ele alınacağını dile getirdi.

Ekşi, Anadolujet'in bazen düşük, bazen başa baş maliyetle bazen de zararına hizmetle "Havayolu halkın yolu olacak" hedefi doğrultusunda Anadolu insanına hizmet verdiğine işaret ederek, operasyonların Ankara bazlı olarak artarak devam edeceğinin altını çizdi.

Bu yıl Anadolujet'in kapasitesinin yüzde 10 artırıldığını belirten Ekşi, Anadolu insanı tarafından benimsenen şirketin, bu stratejisinin devam edeceğini vurguladı.

İNSANLARIN VE BAGAJLARIN NASIL ARACAĞINA DİKKAT EDİYORUZ

Atatürk Havalimanı'ndan ABD'ye ve İngiltere'ye uçuşlara yönelik DHMİ tarafından hizmete sunulan bagaj x-ray cihazlarının geçiş döneminde sıkıntıyı atlatmada kullanıldığını anlatan Ekşi, uygulamaların nasıl yapılacağına ilişkin mutabakata varıldığını ve bu cihazların artık ABD ve İngiltere uçak seferlerinde kullanılmadığını söyledi.

Ekşi, söz konusu cihazların başka alanlarda kullanılabileceğini belirterek, "Yeni havalimanında olması gerekmiyor ama bu bagaj x-ray cihazlarının nerede kurulacağına DHMİ ve havalimanı işletmecileri karar verir. ABD'ye ve İngiltere'ye yönelik uçuşlarda artık özellikle 'Şu cihazı kullanın.' diye bir şey yok, daha çok prosedür var. İnsanların ve bagajların nasıl aranacağına dikkat ediyoruz." dedi.

TURKISH CARGO ÇİN'DE ŞİRKETİ EYLÜL AYINDA KURACAK

THY'nin kargo markası Turkish Cargo ile Çinli ekspres kargo devi ZTO ve Hong Konglu PAL Air arasında Hong Kong merkezli ortak şirket kurulmasına ilişkin iş birliği mutabakatının imzalandığına dikkati çeken Ekşi, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın girişimleriyle şirketin önünün açıldığını ve son derece güzel bir iş birliği yapıldığını anlattı.

Ekşi, söz konusu şirketin, eylül ayında kurulacağını belirterek, ortaklıktan beklentilerinin THY'nin 2019'da 90 milyon dolar ciro yapması olduğunu vurguladı.

Söz konusu cironun her geçen gün artmasını da beklediklerini ifade eden Ekşi, "Elektronik malzemeler ve küçük aletler, dünyanın en büyük ihracatçısı Çin'den dünyaya yayılıyor. Dünyanın her yerine uçuş ağı olan THY gibi bir markayla dünyanın en büyük lojistikçisinin bir arada olması, THY'nin geldiği nokta açısından çok önemli." diye konuştu.