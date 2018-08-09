Bloomberg haberine göre iki kaynak THY’nin Sabiha Gökçen’de yüzde 80 civarında hisse almak için görüştüğünü iddia etti. Başka bir kaynak ise fiyatın yüzde 80 hisse için 750 milyon euro civarında olabileceğini söyledi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın sahibi olan Malaysia Airports konuya ilişkin yorum yapmadı.

Türk Hava Yolları ( THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ise spesifik bir havalimanı vurgusu yapmadan temel faaliyet alanları içinde kalan havalimanı işletmecilerinin hisselerini satın almakla ilgilendiklerini söyledi.

Aynı zamanda şirketin icra komitesi başkanı olan Aycı, bugün düzenlenen telekonferansta THY'nin Sabiha Gökçen havalimanının hisselerini Malaysia Airports'tan almak için görüştüğü haberinin sorulması üzerine şu cevabı verdi:

"Aslında spesifik bir havalimanından bahsetmek doğru olmaz. Temel faaliyet alanımız içinde kalan (havalimanı) operatörlerin hisseleriyle ilgileniyoruz."

Aycı soruya cevap verirken yüksek kâr marjı olan alanlarla ilgilendiklerine dikkat çekti.

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