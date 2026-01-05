Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: TIR'ın çarptığı mopette bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı | Son dakika haberleri

        TIR'ın çarptığı mopette bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da TIR'ın mopete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, 2'si çocuk 3 kişi ise yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 10:49 Güncelleme: 05.01.2026 - 10:58
        Feci kaza! Genç kadın can verdi
        Afyonkarahisar'da TIR'ın mopete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, 2'si çocuk 3 kişi ise yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.

        TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        İHA'nın haberine göre kaza, Bolvadin ilçesi Belediye Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.T., idaresindeki TIR A.K.'nin kullandığımopete çarptı. Kazada mopet sürücüsü ile yanında bulunan A.N.K. (10), R.F.K. (7) ile Döndü Korkmaz yaralandı. Kaza sonrası Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralılar ambulanslarla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Döndü Korkmaz yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        SAVCILIK TARAFINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Kazanın ardından TIR sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı ve olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

        Arnavutköy'de elektrik kabloları patlayarak yandı; mahallede panik yaşandı

        Arnavutköy'de elektrik kabloları patlayarak yandı; mahallede panik yaşandı

