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HaberlerFutbolTrabzonspor'dan son dakika haberi: Trabzonspor borçlarını yapılandırdı! Spor Haberleri

Son dakika: Trabzonspor borçlarını yapılandırdı!

Son dakika haberine göre Trabzonspor, mevcut finansal borçlarını dört bankadan oluşan konsorsiyum ile yapılandırdığını açıkladı!

Trabzonspor

Futbol kulüplerinin mevcut borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili olarak yeni bir dönem başladı, borçlarını yeniden yapılandıran ilk kulüp beklendiği gibi Trabzonspor oldu.

Bordo-mavililer Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada mevcut borçlarını 5 yıl vade ile yapılandırdığını duyurdu.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şirketimiz, Aktif Bank, Halkbank, Denizbank ve Ziraat Bankasından oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarımızı 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırmıştır.

Hem kulübümüz hem de Türk Futbolu için hayırlı olmasını dileriz."

TFF bugün önemli değişiklikler yaptığı Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play (FFP) Talimatı'nı yürürlüğe sokmuştu. Yeniden düzenlenen talimatla birlikte yeni bir dönem başlarken kulüpler bundan sonra bağımsız denetim şirketlerince incelenecek. TFF de yıl boyunca kulüpleri denetleyecek.

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Türkiye Bankalar Birliği, yapılandırmayla ilgili olarak bir açıklama yaptı ve “Yapılandırmada borçların silinmesi veya piyasa normlarının dışında fiyatlama yapılması söz konusu değildir. Yapılandırmaya konu olan finansal borçlar, iki yılı anapara geri ödemesiz olmak üzere toplam beş yıl süre ile vadelendirilecektir” ifadelerini kullandı.

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