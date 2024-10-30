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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor-Fenerbahçe maçına deplasman seyircisi kararı! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor-Fenerbahçe maçına deplasman seyircisi kararı!

        3 Kasım Pazar günü oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasına misafir takımın taraftarları alınmayacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 13:39 Güncelleme: 30.10.2024 - 14:20
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        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasına konuk takımın taraftarları alınmayacak.

        Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmaya ev sahibi kulübün talebi üzerine sarı-lacivertli taraftarların alınmaması uygun görüldü. Misafir takım tribünün biletlerinin de ev sahibi takım taraftarlarına satışına karar verildi.

        Karşılaşmada yaklaşık 3 bin 500 personel görev yapacak.

        İki takım arasında oynanacak maç, 3 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

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