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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Trafik magandalarının yarışı kanlı bitti - İzmir haberleri
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Trafik magandalarının yarışı kanlı bitti! Müşteri bekleyen taksiciye çarptı

İzmir Bayraklı'da, trafik magandaları dehşet saçtı. Yarış yaptıkları iddia edilen iki otomobilden biri, taksisinin yanında bekleyen sürücüye çarptı. Sürücü otomobiliyle olay yerinden kaçarken, yola savrularak metrelerce sürüklenen taksi şoförü ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan taksici hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi

Son dakika: Trafik magandalarının yarışı kanlı bitti - İzmir haberleri
Trafik magandalarının yarışı kanlı bitti!
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DHA

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, yarış yaptıkları iddia edilen iki otomobilden biri, taksisinin yanında bekleyen sürücüye çarptı. Hastaneye kaldırılan taksi sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Adalet Mahallesi Manas Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, taksi sürücüsü Hüseyin B., müşteri bulmak için aracını yolun sağına park etti. Hüseyin B. taksinin yanında durduğu sırada, plakaları ve sürücüleri tespit edilemeyen iki otomobil, Haydar Aliyev Caddesi'nden hızlı bir şekilde Manas Bulvarı'na geldi. Yarıştığı iddia edilen otomobillerden biri, taksinin yanında bekleyen Hüseyin B.'ye çarptı.

YOLA SAVRULARAK METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisiyle Hüseyin B. yola savrularak metrelerce sürüklendi. İki otomobil hızla olay yerinden uzaklaşırken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Hüseyin B.'yi ambulansa alarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan Hüseyin B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

SÜRÜCÜLER ARANIYOR

Öte yandan, polis ekipleri Hüseyin B.'ye çarpan otomobilin plakasını ve sürücüsünü belirlemek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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