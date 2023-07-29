Ante Rebic Beşiktaş için geliyor!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hücum hattı için Milan'ın yıldızı Ante Rebic ile anlaşırken, Hırvat futbolcunun İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.
Ligin başlamasına 2 hafta kala transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Beşiktaş, Ante Rebic için geri sayıma geçti.
Hırvat kanat oyuncusu ve kulübü Milan'la her konuda anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, transferi resmen açıklamaya hazırlanıyor.
29 yaşındaki yıldız için İtalyan kulübüyle 500 bin euro karşılığında el sıkışan Beşiktaş, Rebic'e ise yıllık 2.5 milyon euro ödeyecek.
PAZAR GÜNÜ İSTANBUL'DA
Rebic'in 30 Temmuz Pazar günü İstanbul'a gelip sağlık kontrollerinden geçtikren sonra siyah-beyazlılarla resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
Son 4 yıldır Milan forması giyen Rebic, İtalyan ekibiyle 124 maça çıktı.
Bu süreçte 29 gol atan deneyimli oyuncu, 14 kez de asist yaptı.