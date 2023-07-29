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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Ante Rebic Beşiktaş için geliyor! - Beşiktaş Haberleri

        Ante Rebic Beşiktaş için geliyor!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hücum hattı için Milan'ın yıldızı Ante Rebic ile anlaşırken, Hırvat futbolcunun İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2023 - 14:49
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        Ligin başlamasına 2 hafta kala transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Beşiktaş, Ante Rebic için geri sayıma geçti.

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        Hırvat kanat oyuncusu ve kulübü Milan'la her konuda anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, transferi resmen açıklamaya hazırlanıyor.

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        29 yaşındaki yıldız için İtalyan kulübüyle 500 bin euro karşılığında el sıkışan Beşiktaş, Rebic'e ise yıllık 2.5 milyon euro ödeyecek.

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        Rebic'in 30 Temmuz Pazar günü İstanbul'a gelip sağlık kontrollerinden geçtikren sonra siyah-beyazlılarla resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

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        Son 4 yıldır Milan forması giyen Rebic, İtalyan ekibiyle 124 maça çıktı.

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        Bu süreçte 29 gol atan deneyimli oyuncu, 14 kez de asist yaptı.

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        Hırvatistan Milli Takımı'nın da forması giyen Rebic, sol kanatın yanı sıra forvet hattında da görev yapabiliyor.

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