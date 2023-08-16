Hırvat kaleciyle her konuda anlaşan sarı-lacivertli yönetim, Dinamo Zagreb'le de bonservis bedeli görüşmelerinde son aşamaya geldi.

28 yaşındaki file bekçisinin transferinde pürüz çıkması halind ise sarı-lacivertliler bu kez Keylor Navas'a yönelecek.

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PSG'den ayrılmak isteyen Kosta Rikalı eldivenin başta MLS ve Suudi Arabistan olmak üzere birçok ülkeden talibinin olması transferi zorlaştırıyor.