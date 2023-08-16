Fenerbahçe'de kaleye üç aday: Livakovic, Keylor Navas, De Gea...
Kaleci arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer listesinin ilk sırasında Dominik Livakovic yer alırken, sarı-lacivertlilerin B ve C planı olarak da Keylor Navas ile David De Gea'yı düşündüğü öğrenildi.
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de gözler kaleci takviyesine çevrildi.
Gaziantep FK ile oynanan maçta tribünlerin tepkisini çeken Altay Bayındır'la yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, milli kalecinin yerine hangi ismin transfer edileceği belirsizliğini koruyor.
İLK ADAY LIVAKOVIC
Fenerbahçe'nin kaleci adayları arasında ilk sırada Dominik Livakovic yer alıyor.
Hırvat kaleciyle her konuda anlaşan sarı-lacivertli yönetim, Dinamo Zagreb'le de bonservis bedeli görüşmelerinde son aşamaya geldi.
KEYLOR NAVAS İÇİN PUSUDA
28 yaşındaki file bekçisinin transferinde pürüz çıkması halind ise sarı-lacivertliler bu kez Keylor Navas'a yönelecek.
PSG'den ayrılmak isteyen Kosta Rikalı eldivenin başta MLS ve Suudi Arabistan olmak üzere birçok ülkeden talibinin olması transferi zorlaştırıyor.
36 yaşındaki tecrübeli kaleci PSG'den bonservisini alması halinde, sarı-lacivertliler oyuncunun menajeriyle resmi temaslara başlayacak.
DE GEA SÜRPRİZİ
Fenerbahçe'nin günemindeki diğer kaleci adayı ise David De Gea...
İngiliz basını, geçtiğimiz haftalarda 12 yıllık Manchester United kariyerini noktalayan ve kulüpten ayrılan İspanyol eldivenle Fenerbahçe'nin ciddi şekilde ilgilendiğini yazdı.
Menajeri aracılığıyla birçok teklif alan 32 yaşındaki file bekçisini MLS’ten Lionel Messi’nin formasını giydiği Inter Miami’nın yanı sıra Suudi Arabistan’dan Al Nassr’ın da istediği belirtiliyor.
Deneyimli kalecinin ise geleceğiyle ilgili nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.