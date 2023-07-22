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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray, Günay Güvenç'le anlaştı! - Galatasaray Haberleri

        SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray, Günay Güvenç'le anlaştı!

        Galatasaray transferde son dakika gelişmesi yaşanıyor! Bir süredir kaleye yerli bir oyuncu takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Günay Güvenç transferinde mutlu sona yaklaşmış durumda. Tecrübeli file bekçisinin bonservisini elinde bulunduran Gaziantep FK ile anlaşan Galatasaray, oyuncu ile de prensipte el sıkıştı!

        Habertürk
        Giriş: 22.07.2023 - 19:27
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        Cimbom yeni kalecisini buldu!
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        Okan Kocuk'un ayrılığı sonrası yerli kaleci arayışlarına girişen Galatasaray, mutlu sona ulaştı: Günay Güvenç...

        Galatasaray ve Gaziantep FK, Günay Güvenç transferi için anlaşmaya vardı. Tecrübeli kalecinin sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a geldiği de öğrenildi.

        BAŞKAN KONUŞTU

        Radyospor'a konuşan Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, "Günay Güvenç'in transferi için Galatasaray ile anlaştık. Galatasaray'dan Batuhan Şen'i alacağız artı 400 bin Euro bonservis bedeli de gelecek. Günay da alacağı olan 108 bin Euro'yu sildi. Toplam 508 bin Euro bonservis bedeli ve Batuhan karşısında anlaşma sağlandı. Hayırlı olsun." açıklamasını yaptı.

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        KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK

        Günay ile Galatasaray arasında son detayların görüşüldüğü ve transferin kısa süre içinde açıklanacağı belirtildi.

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