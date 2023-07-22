SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray, Günay Güvenç'le anlaştı!
Galatasaray transferde son dakika gelişmesi yaşanıyor! Bir süredir kaleye yerli bir oyuncu takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Günay Güvenç transferinde mutlu sona yaklaşmış durumda. Tecrübeli file bekçisinin bonservisini elinde bulunduran Gaziantep FK ile anlaşan Galatasaray, oyuncu ile de prensipte el sıkıştı!
Okan Kocuk'un ayrılığı sonrası yerli kaleci arayışlarına girişen Galatasaray, mutlu sona ulaştı: Günay Güvenç...
Galatasaray ve Gaziantep FK, Günay Güvenç transferi için anlaşmaya vardı. Tecrübeli kalecinin sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a geldiği de öğrenildi.
BAŞKAN KONUŞTU
Radyospor'a konuşan Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, "Günay Güvenç'in transferi için Galatasaray ile anlaştık. Galatasaray'dan Batuhan Şen'i alacağız artı 400 bin Euro bonservis bedeli de gelecek. Günay da alacağı olan 108 bin Euro'yu sildi. Toplam 508 bin Euro bonservis bedeli ve Batuhan karşısında anlaşma sağlandı. Hayırlı olsun." açıklamasını yaptı.
KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK
Günay ile Galatasaray arasında son detayların görüşüldüğü ve transferin kısa süre içinde açıklanacağı belirtildi.