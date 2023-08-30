Galatasaraylı Berkan Kutlu Genoa'ya transfer oluyor!
Galatasaray'ın milli futbolcusu Berkan Kutlu, İtalya'ya transfer olmaya hazırlanıyor. Serie A ekibi Genoa'nın 26 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için sarı-kırmızılı takımla anlaşmaya vardığı belirtildi.
Transfer döneminin son günlerine girilirken Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılıların milli futbolcusu Berkan Kutlu'nun İtalyan ekibi Genoa 'ya transfer olacağı iddia edildi.
İtalyan basınında yer alan habere göre; Serie A ekibi Genoa, 26 yaşındaki transferi konusunda Galatasaray ile anlaşmaya vardı.
SATIN ALMA OPSİYONU 3.5 MİLYON EURO
Genoa'nın Berkan Kutlu'yu kiralık olarak kadrosuna katacağı ve yapılan anlaşmada satın alma opsiyonunun da yer aldığı kaydedildi.
Genoa ve Galatasaray arasında yapılan anlaşmaya göre Berkan'ın satın alma opsiyonunun 3.5 milyon euro olduğu belirtildi.
Berkan'ın perşembe günü İtalya'ya gideceği ve Genoa için sağlık kontrollerinden geçeceği ifade edildi.