Genoa'nın Berkan Kutlu'yu kiralık olarak kadrosuna katacağı ve yapılan anlaşmada satın alma opsiyonunun da yer aldığı kaydedildi.

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Genoa ve Galatasaray arasında yapılan anlaşmaya göre Berkan'ın satın alma opsiyonunun 3.5 milyon euro olduğu belirtildi.