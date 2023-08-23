Kasımpaşa Driess Saddiki ile sözleşme imzaladı
Transfer çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa, orta sahasına önemli bir takviye yaptı. Lacivert-beyazlılar, Hollandalı futbolcu Driess Saddiki ile sözleşme imzaladığını açıkladı.
Süper Lig'in ilk 2 haftasında 4 puan toplayan Kasımpaşa'da transfer çalışmaları devam ediyor. Lacivert-beyazlılar, son olarak Hollandalı orta saha oyuncusu Driess Saddiki'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yeni transferimiz Driess Saddiki, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Ulus’ta geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."