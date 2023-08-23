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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Son dakika transfer haberi: Kasımpaşa Driess Saddiki ile sözleşme imzaladı - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa Driess Saddiki ile sözleşme imzaladı

        Transfer çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa, orta sahasına önemli bir takviye yaptı. Lacivert-beyazlılar, Hollandalı futbolcu Driess Saddiki ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2023 - 17:08 Güncelleme: 23.08.2023 - 17:08
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        Kasımpaşa'ya Hollandalı orta saha
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        Süper Lig'in ilk 2 haftasında 4 puan toplayan Kasımpaşa'da transfer çalışmaları devam ediyor. Lacivert-beyazlılar, son olarak Hollandalı orta saha oyuncusu Driess Saddiki'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Yeni transferimiz Driess Saddiki, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Ulus’ta geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

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