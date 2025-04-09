Trump: Çin hariç diğer ülkelere vergiler 90 gün askıya alındı

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e yönelik uygulanacak gümrük vergisinin yüzde 125'e çıkartıldığını duyururken, diğer ülkeler için 90 günlük erteleme getirdi.

Trump 90 günlük süre boyunca Çin haricindeki ülkelere uygulanacak gümrük vergisinin yüzde 10'a düşürüldüğünü ifade etti.

Trump 75 ülke için 90 gün erteleme duyururken, hangi ülkeler olduğunu belirtmedi.

ABD'nin açıkladığı tarifeler

Trump, "kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'da diğer ülkelere uygulanacak karşılıklı tarife oranlarını açıklamıştı.

Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını belirten Trump, diğer ülkelerin uyguladığı tarifeler ve tarife dışı engelleri hesaba katarak ülkelere göre değişen gümrük vergisi oranlarını paylaşmıştı.

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