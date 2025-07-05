Trump'tan ateşkes anlaşması açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın olumlu yanıt verdiği Gazze anlaşmasının gelecek hafta yapılabileceğini açıkladı.

Reuters'ın haberine göre, Başkan Donald Trump, Cuma günü yaptığı açıklamada, Hamas'ın ABD'nin arabuluculuğunda sunulan Gazze ateşkesi önerisine "olumlu bir ruhla" yanıt vermesinin olumlu olduğunu söyledi.

Air Force One uçağında gazetecilere konuşan Trump, önümüzdeki hafta Gazze'de ateşkes konusunda bir anlaşmaya varılabileceğini ancak müzakerelerin mevcut durumu hakkında kendisine bilgi verilmediğini söyledi.

Hamas: Ateşkes teklifine yanıtımızı ilettik Haberi Görüntüle

Fotoğraf, Reuters tarafından servis edilmiştir.