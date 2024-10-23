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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika: Tüketici Güven Endeksi ekimde yükseldi - İş-Yaşam Haberleri

        Tüketici Güven Endeksi ekimde yükseldi

        Tüketici Güven Endeksi, Eylül ayında 78,2 iken Ekim ayında yüzde 3 oranında artarak 80,6 oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 10:02 Güncelleme: 23.10.2024 - 10:27
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        Tüketici Güven Endeksi ekimde yükseldi
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        Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Eylül ayında 78,2 iken Ekim ayında yüzde 3 oranında artarak 80,6 oldu.

        Tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

        Ayrıntılar geliyor...

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