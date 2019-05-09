Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Son dakika! Tunceli'de 5 terörist etkisiz hale getirildi

AA

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Tunceli'de İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli PKK

Tunceli-merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda, 5 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tunceli-merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

Kentin kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyonlarına devam eden İl Jandarma Komutanlığı timleri, bir grup teröristle sıcak temas sağlamış, çıkan çatışmada 3 asker yaralanmıştı.

Elazığ Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan askerlerin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Şanlıurfa'da FETÖ/PDY operasyonu
GÜNDEMŞanlıurfa'da FETÖ/PDY operasyonu
Gaziantep'te sahte içki operasyonu
GÜNDEMGaziantep'te sahte içki operasyonu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan açıklamalar
GÜNDEMÇavuşoğlu'dan S-400 açıklaması
Kızıl akın paniği! Uzmanlar açıklama yaptı
GÜNDEMKızıl akın paniği! Uzmanlar açıklama yaptı
SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye vize mesajı: Ne kadar samimi olduğunu göreceğiz"
GÜNDEM"AB'nin ne kadar samimi olduğunu göreceğiz"
Bursa'da fabrikada patlama: 1'i ağır 11 yaralı
GÜNDEMFabrikada patlama: Yaralılar var
Edirne'de uyuşturucu operasyonu
GÜNDEMEdirne'de uyuşturucu operasyonu
TEM'de TIR devrildi! Yoğun trafik oluştu
GÜNDEMTEM'de TIR kazası! Yoğun trafik oluştu
Beyoğlu’nda 10 katlı apartmanda yangın
GÜNDEMBeyoğlu’nda 10 katlı apartmanda yangın
TSK, PKK'lı teröristlerin saldırısına karşılık verdi
GÜNDEMTSK, PKK'lı teröristlerin saldırısına karşılık verdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X