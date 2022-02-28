Türk vatandaşları anlattı! 5'inci günde de korku dolu bekleyiş 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Ukrayna’daki Rus işgalinin 5. Gününe girilirken, halen ülkede kalan Türk vatandaşlarının endişeli bekleyişi sürüyor. Çatışma koşullarında hava yolu ile ulaşımın sekteye uğradığı ülkeden tahliyeler otobüslerle sağlanırken bir grup Türkiye’ye ulaşmıştı.

Zorlu ve tehlikeli bir yolculuğu göze alan kimi vatandaşlar da ülkeyi kendi imkanları ile terk ediyor. Twitter’da gazeteci Esra Öztürk’ün moderatörlüğündeki bir sohbet odasında buluşan Türk vatandaşları, yaşadıklarını aktarırken tahliye konusunda da yardım bekliyor.

“30 SAAT POLONYA KAPISINDA BEKLEDİK”

Başkent Kiev’den çıkıp Polonya’ya ulaşan Görkem isimli bir Türk vatandaşı, şunları anlattı: “Kendi aracımla çıktım. Normalde düşünmüyordum ama artık bıkkınlık derecesine geldi, kimse yönlendirmiyordu. Ne olacaksa olsun diye. Burada olacağına yolda olsun diye cesaretimle hareket ettim. Allah’a şükür bir şey olmadı. Ukraynalılar zaten her konuda yardımcı oluyor. Ukrayna askerleri yolun belli noktalarında siper yapmış durumdalar, kontrol ediyorlar bagajınızı açıyorlar. Ben ailemle çıktığım için bir kere sadece pasaportumu sordular. Hatta bana yol konusunda tavsiye verdiler. Rus askerleri ile de karşılaştım hiç bakmadılar bile. Kiev’den çıktım, Polonya kapısına 6 saatte geldim. Polonya kapısında çok bekliyorsunuz mutlaka hazırlıklı gelin. Ben 30 saat bekledim. En az 15 km benim gördüğüm kuyruk vardı.”

“YASAĞI BİRBİRİMİZDEN ÖĞRENİYORUZ”

Kharkiv’de sığındığı bir metro istasyonundan sohbete dahil olduğunu belirten Gökhan isimli Türk vatandaşı, bilgi eksikliğinden şikayetçi. “Kimseden bilgi alamıyoruz. Bu kadar kişiye yetişilmemesini anlarım ama Kharkiv’de sokağa çıkma yasağını buradaki kişilerden öğreniyorum. Hangi saatler arasında sokağa çıkma yasağı var belli değil. Nasıl öğrenmeliyim bunları” diyen vatandaş, ateşkes umudunu da dile getirdi.

“KİMYASAL SALDIRI OLURSA NE YAPARIZ”

Çatışmaların şiddetli yaşandığı Sumi’de bir sığınakta olduğunu belirten Çağatay Rona isimli vatandaş da, “Çok fazla füzeatarlar geldi, burada bir okulun çevresi vuruldu. Buraya sesler geliyor epey de sallandı. Burada güvendiğim birkaç kişi var, kız arkadaşımla farklı bir sığınağa geldik. 30 kadar kişi var burada. Kalorifer kazan dairesine benziyor. İşin kötü tarafı evde pasaportumu unuttum. Ama evimden çok uzakta değilim, ev patlamazsa gider alırım. Benim korkum kimyasal silah olursa maskemiz de yok” dedi.

“YASAKLARA BELEDİYE KARAR VERİYOR”

Kiev’de ailesiyle birlikte yaşadığını kaydeden Hikmet Samet isimli vatandaş, durumlarının diğer katılımcılara göre iyi olduğunu belirterek “5 kişiyiz, altımızda sığınağımız olan bir evdeyiz. Bazen yalnız hissettik ama hep sakin kalmaya çalıştık. Bilgilendirme eksikliği var. Bu durumda sokağa çıkma yasağı var ve süresiz olarak uzatıldı bunun da açıklaması yanlış yapıldı bizlere. Burada belediye başkanları karar veriyor yasaklara. Farklı şehirlerde farklı kararlar alınabiliyor” diye konuştu.

ERZAK BULMAK VE ULAŞIM ÖNEMLİ SORUN

Katılımcılar, yiyecek içecek gibi yaşamsal ihtiyaçlara erişimde de sorunlar yaşandığını belirterek bu konuda nereden ve nasıl destek alınabileceğini de birbirleriyle paylaştı. Aracı olanlar ulaşım için birbirlerine yardım teklif ederken bilgi paylaşımının ve tahliye için organizasyonun önemine dikkat çektiler.