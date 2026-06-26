Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sandalye dağılımı değişti - TBMM haberler | Son dakika haberleri

        Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sandalye dağılımı değişti

        TBMM'de AK Parti ve CHP'de yaşanan milletvekili geçişleriyle sandalye dağılımı değişti. AK Parti'nin sandalye sayısı 277'ye yükselirken, CHP 136'ya geriledi. Son değişikliklerle birlikte TBMM'de toplam milletvekili sayısı 592 olarak kayıtlara geçti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 17:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Meclis'te sandalye dağılımı değişti

        TBMM'de bu ay AK Parti'ye 2 milletvekilinin katılması, CHP'den ise 2 milletvekilinin istifa etmesi sonucu sandalye dağılımı değişti.

        AA'da yer alan habere göre; İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz ile CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in AK Parti'ye katılmasıyla AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 277'ye yükseldi.

        Diğer taraftan geçen hafta İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in, bu hafta ise Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın CHP'den istifa etmesiyle CHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 136'ya düştü.

        Söz konusu gelişmeler nedeniyle Meclis'te sandalye dağılımı değişirken, bağımsız milletvekili sayısı 10 oldu.

        Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez ile DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatı, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanan AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum ile seçim bölgelerinden belediye başkanı seçilen CHP milletvekilleri Burcu Köksal, Abdurrahman Tutdere, Hasan Baltacı ve Ahmet Önal'ın istifaları nedeniyle TBMM'de toplam milletvekili sayısı 600'den 592'ye inmişti.

        REKLAM

        YENİ SANDALYE DAĞILIMI

        TBMM'de partilere göre yeni sandalye dağılımı şöyle:

        Adalet ve Kalkınma Partisi: 277

        Cumhuriyet Halk Partisi: 136

        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: 56

        Milliyetçi Hareket Partisi: 46

        İYİ Parti: 29

        Yeni Yol Partisi: 20

        Bağımsız: 10

        Yeniden Refah Partisi: 4

        Hür Dava Partisi: 4

        Türkiye İşçi Partisi: 3

        Demokratik Bölgeler Partisi: 2

        Emek Partisi: 2

        Saadet Partisi: 1

        Demokratik Sol Parti: 1

        Demokrat Parti: 1

        Toplam: 592

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, mutlak butlan kararı sonrası cenaze töreninde ilk kez yan yana geldi. Kılıçdaroğlu ve Özel'in tokalaştığı görüldü

        #TBMM
        #Meclis
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İhracat çıtamızı çok daha yükseklere taşıyacağız"
        "İhracat çıtamızı çok daha yükseklere taşıyacağız"
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada karar
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada karar
        DSS ilaçlama şirketine Böcek ailesinden sonra ikinci iddianame!
        DSS ilaçlama şirketine Böcek ailesinden sonra ikinci iddianame!
        ​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni anayasa açıklaması
        ​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni anayasa açıklaması
        Miras açıklaması: Hepsini satacağız
        Miras açıklaması: Hepsini satacağız
        İsrail Savunma Bakanı İran'ı tehdit etti
        İsrail Savunma Bakanı İran'ı tehdit etti
        Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor
        Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor
        Karaal'ın kaçırılmasında yeni görüntü! Aracına takip cihazı taktılar!
        Karaal'ın kaçırılmasında yeni görüntü! Aracına takip cihazı taktılar!
        Yeniden görülen Leyla Aydemir davasında karar açıklandı!
        Yeniden görülen Leyla Aydemir davasında karar açıklandı!
        Apple Türkiye’den büyük zam
        Apple Türkiye’den büyük zam
        Antalya'da hissedilen sıcaklık 47 derece!
        Antalya'da hissedilen sıcaklık 47 derece!
        İsrail basını: ABD İsrail'e ciddi baskı yaptı
        İsrail basını: ABD İsrail'e ciddi baskı yaptı
        Sağlıkta gümüş tsunami krizi
        Sağlıkta gümüş tsunami krizi
        Beşiktaş, EuroLeague'de!
        Beşiktaş, EuroLeague'de!
        Yangınlar, kazalar, ölümler: Sinema tarihinin ‘lanetli’ filmleri
        Yangınlar, kazalar, ölümler: Sinema tarihinin ‘lanetli’ filmleri
        "Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 yıl sürmeyecek!"
        "Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 yıl sürmeyecek!"
        Maça Hollywood yıldızları akın etti
        Maça Hollywood yıldızları akın etti
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        "Boşanma kararı aldım"
        "Boşanma kararı aldım"
        Yeni bir devrim bekleniyor
        Yeni bir devrim bekleniyor