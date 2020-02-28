2019 büyüme rakamı açıklandı

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Türkiye, 2019 yılının son çeyreğinde yüzde 6 büyürken, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2019 yılında yüzde 0,9 arttı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14,9 artarak 4 trilyon 280 milyar 381 milyon TL oldu.

Kişi başına Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 2019 yılında 51 bin 834 TL, yani 9 bin 127 dolar olarak hesaplandı.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2019 yılında bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri toplam katma değeri yüzde 7.4, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 4.6, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 3.7 ve tarım sektörü yüzde 3.3 arttı. İnşaat sektörü yüzde 8.6, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri ise yüzde 1.8 azaldı.

SON ÇEYREKTE YÜZDE 6 BÜYÜDÜK

GSYH dördüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, 2019 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,0 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.9 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2019 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6.0 arttı.

GSYH 2019 yılının dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla 1 trilyon 189 milyar 855 milyon TL oldu.

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2019 yılının dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 17 artarak 1 trilyon 189 milyar 855 milyon TL oldu. GSYH'nin dördüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 205 milyar 692 milyon olarak gerçekleşti.

İŞ GÜCÜ ÖDEMELERİ YÜZDE 19.9 ARTTI

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2019 yılında yüzde 0.7 arttı

Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2019 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre yüzde 0.7 arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 57.4 oldu.

Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2019 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 6.8 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 2.7 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 0.6 azaldı.

2019 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre mal ve hizmet ihracatı yüzde 6.4 arttı, ithalatı ise yüzde 3.6 azaldı. Mal ve hizmet ihracatı, 2019 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 4.4 ithalatı ise yüzde 29.3 arttı.

İşgücü ödemeleri 2019 yılında yüzde 19.9 artarken, net işletme artığı/karma gelir yüzde 11.5 arttı. İşgücü ödemeleri, 2019 yılının dördüncü çeyreğinde ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 19,5, net işletme artığı/karma gelir yüzde 16.7 arttı.

2019 yılında işgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı yüzde 35.1 oldu



İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yıl yüzde 33.8 iken bu oran 2019 yılında yüzde 35.1 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 48.7'den yüzde 47'ye düştü.