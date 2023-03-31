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6 yaşında evlendirilme davasında karar bekleniyor!

Türkiye'yi sarsan '6 yaşında gelin davası'nda sanıklar Kadir İstekli ile Yusuf Ziya Gümüşel tekrar hakim karşısına açıktı. Davada bugün karar çıkması bekleniyor

Son dakika: Türkiye'yi sarsan 6 yaşında gelin davası başladı!
DHA

İstanbul'da 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili eşi Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel'in yargılandığı davada bugün karar çıkması bekleniyor.

DHA'da yer alan habere göre Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yı, 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddiasıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

İŞTE İSTENEN CEZALAR

İddianamede Kadir İstekli hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da ise 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istenmişti.

DURUŞMA BAŞLADI

30 Ocak'ta görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti yayın yasağı ve gizlilik kararı getirilmesine karar verdi. 27 Şubat'ta görülen ikinci duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli'nin tutuklu, anne Fatıma Gümüşel'in tutuksuz yargılandığının davasın üçüncü duruşması bugün saat 09.30'da başladı. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada karar çıkması bekleniyor.

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