Ergo Sigorta, HDI Sigorta’ya satıldı. Türkiye’de faaliyet gösteren Ergo Sigorta’nın yine Türkiye’deki HDI’ya devri konusunda anlaşma imzalandı.

Alman sigorta devi Ergo’nun kendisi de Almanya’da yine bir Alman Sigorta devi olan HDI Sigorta’ya satılmıştı. Türkiye iştiraklerinin satışı da tamamlanırken iki şirketin ayrı ayrı mı yoksa tek çatı altında mı faaliyetine devam edeceği konusu henüz netlik kazanmadı.

Ancak ipuçları Ergo Sigorta’nın HDI’ya dahil olacağı yönünde.