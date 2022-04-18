Üç çocuk annesiydi çay içiyordu! Sokakta kavga çıktı!

Gaziantep'te merkez Şahinbey ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde kan donduran bir olay meydana geldi.
SÖZLÜ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
İddiaya göre, 42 yaşındaki Fatma Küçük, evinin önünde çay içtiği sırada iki genç arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
İKİ GENÇ BİRBİRİNE KURŞUN YAĞDIRDI
İHA'da yer alan habere göre iki genç silahları çekerek birbirlerine kurşun yağdırırken kavgada ateşlenen mermiler kadının talihsiz kadının başına isabet etti.
TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Olay sonrası kavga eden iki genç olay yerinden kaçarak uzaklaşırken ağır yaralanan talihsiz kadın, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.
KATİLİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Yaşanan olay sonrası bölgede geniş çaplı inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısının kimliğini tespit etti.
KATİL ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kimliği ve yeri tespit ettikleri katil zanlısı Mehmet Ö. (24) isimli zanlı, sabah saatlerinde yapılan operasyon sonucu yakalayarak gözaltına aldı.
Gözaltına alınan katil zanlısı, emniyetteki işlemleri ve yapılan sağlık kontrolleri sonrası Gaziantep Adliye'sine sevk edildi.
YORUMLAR