Son dakika... Üç kuzen kurtulmak için birbirlerine sarılmış! - Haberler

Samsun'un Tekkeköy ilçesine bağlı Altınkaya Mahallesi'nde, amca çocukları Adem (14),Giray (16) ve Turan Besler (17),iddiaya göre, sıcak havadan bunalınca gölete girdi. Yakınları, bir süre sonra eve dönmeyen çocukların kıyafetlerini, aramaya gittikleri gölet kenarında buldu. Çocuklara ulaşamayan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, AFAD ve dalgıç ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

DHA'daki habere göre kayıp çocuklar için gölette arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışma sonucu Samsun Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı 'Kurbağa Adamlar' tarafından 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Kıyıya çıkarılan çocukların cansız bedenleri, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

BİRBİRİNE SARILI BULUNMUŞLAR

Küçük yaştan itibaren birlikte büyüyen ve hiç ayrılmayan Adem, Giray ve Turan Besler adlı kuzenlerin ölümüyle aileleri, büyük üzüntü yaşadı. Çocukların gölette, cansız bedenlerinin birbirine sarılı olarak bulunduğu ortaya çıktı.

Kuzenlerin boğulurken, kurtulmak için birbirine sarıldıkları sanılıyor. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda otopsileri yapılan çocukların cenazeleri, toprağa verilmek üzere ailelerine teslim edildi.

"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN, ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Altınkaya Mahallesi'nin muhtarı Kenan Mutlucan, dereye çocukluklarından beri serinlemek için girdiklerini belirterek, "Ölen çocukların 3'ü de zaten akrabaydı. Adem konuşma güçlüğü çekiyordu. O kayınca diğerleri de onu kurtarmak için peşine mi girdiler, bilemiyoruz. Ekipler, çocukların cesetlerinin birbirine sarılı vaziyette olduğunu söyledi. Başımız sağ olsun. Çok üzgünüz" dedi.