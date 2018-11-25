Karadeniz'de Rusya-Ukrayna gerginliği sürüyor. Ukrayna, Rusya tarafından ateşlenen bir topun bir gemiye isabet ettiğini duyurdu.

Ukrayna Ordusu, "Bir savaş gemimize Rusya tarafından ateş açıldı." açıklamasını yaptı.

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, küçük topçu botlarından birinin hasar gördüğü ve bir mürettebat üyesinin yaralandığı kaydedildi.

Rusya öğle saatlerinde Kırım Yarımadası’nı ana karaya bağlayan köprüyü ulaşıma kapattı, akşamüstü ise savaş uçaklarını Kerç Boğazı üzerinde uçurdu.

Azak Denizi'nde Rus savaş gemileri ile Ukrayna savaş gemileri karşı karşıya gelmişti. Rus kara sularına girdiği iddiasıyla Rusya'ya ait savaş gemileri Ukrayna savaş gemilerine müdahalede bulunurken, bir Ukrayna gemisi hasar görmüştü.







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