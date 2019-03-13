Boeing 737 MAX 8 ve 9 tipi uçakların uçuşlarının durdurulmasının ardından, Ulaştırma Bakanlığı yeni bir karar daha aldı ve boş olarak Türkiye'ye intikal edecek olanlar dışında Boeing 737 MAX 8 ve 9 uçaklarının Türk hava sahasına girmesini yasakladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada; "Uçuş emniyetini teminen Boeing 737-8 Max ve Boeing 737-9 Max tipi uçakların Türk hava sahasındaki uçuşları durdurulmuştur. Ancak söz konusu hava araçlarının ülkemiz içinde, ülkemize veya ülkemize yapılacak olan yolcusuz intikal uçuşları hariç tutulmuştur." denildi