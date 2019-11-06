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HaberlerDünya

SON DAKİKA! Ürdün'de turistlere bıçaklı saldırı

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Ürdün'ün turistik kentlerinden Ceraş'ta bıçaklı bir kişi, İspanyol vatandaşı 3 kadını yaraladı. Saldırıda turistlerin yanında bulunan rehberle bir polis memurunun daha yaralandığı belirtilirken eylemcinin yakalandığı duyuruldu.

son dakika

Dünyanın en güvenli turistik merkezleri arasında yer alan Ürdün'deki tarihi Ceraş kenti, turistleri hedef alan saldırı haberiyle sarsıldı.

Haber ajanslarının son dakika duyurdukları habere göre, Roma kalıntılarıyla ünlü kenti ziyaret eden İspanyol vatandaşı 3 kadın turist, bıçaklı bir saldırgan tarafından yaralandı.

Saldırı sırasında turistlere rehberlik eden bir kişi ile bir güvenlik görevlisinin de hafif yaralandığı belirtiliyor.

Eylemcinin yakalandığı açıklanırken, kadın turistlerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İspanya'dan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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