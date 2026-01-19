Habertürk
        Son dakika: Uşakta evde çıkan yangında 87 yaşındaki kişi öldü | Son dakika haberleri

        Uşakta evde çıkan yangında 87 yaşındaki kişi öldü

        Uşak'ın Ulubey ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında 87 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi, 93 yaşındaki ablası ise hastanede tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 14:30 Güncelleme: 19.01.2026 - 14:30
        Evden çıkamadı... Yaşamını yitirdi
        Uşak'ın Ulubey ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında 87 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi, 93 yaşındaki ablası ise hastanede tedavi altına alındı.

        BİLİNMEYEN BİR NEDENLE YANGIN ÇIKTI

        İnay köyünde Muhittin Eryılmaz (87) ile ablası M.Ö.'nün (93) birlikte yaşadığı müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        YANGINDA HAYATINI KAYBETTİ

        Evden çıkmayı başaran ve vücudunda hafif derecede yanıklar oluşan M.Ö, ambulansla Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evden çıkamayan Muhittin Eryılmaz'ın ise yangında hayatını kaybettiği belirlendi.

        EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. M.Ö, Ulubey Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

