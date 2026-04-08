        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Üsteğmen evinde başından vurulmuş halde bulundu | İstanbul haberleri | Son dakika haberleri

        Üsteğmen başından vurulmuş halde bulundu

        İstanbul'da, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli üsteğmen 26 yaşındaki Hasan Atahan, kendisine ulaşamayan kız arkadaşı 22 yaşındaki Azra L. tarafından evinde ölü bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, Atahan'ın silahla başından vurulduğu ve beylik tabancasının yanında olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 11:11 Güncelleme:
        İstanbul Kağıthane'de olay, dün saat 00.15 sıralarında Ortabayır Mahallesi’nde meydana geldi.

        Edinilen bilgilere göre, bir süredir erkek arkadaşı Hasan Atahan’dan (26) haber alamayan Azra L. (22), Atahan'ın kuzeni Hasan K. (22) ile yaşadığı eve gitti.

        ÇİLİNGİR İLE EVE GİRİLDİ

        DHA'daki habere göre kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla içeri girildi. Eve girildiğinde, Hasan Atahan’ın koridorda sırtüstü hareketsiz şekilde yattığı görüldü.

        "YAŞAMAKTAN SIKILDIM" DİYORDU İDDİASI

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Beykoz Riva’daki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda üsteğmen olarak görev yapan Hasan Atahan’ın silahla başından vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

        İfadesine başvurulan Azra L., Atahan’ın bilinen bir sağlık sorunu olmadığını, ancak son zamanlarda “yaşamaktan sıkıldım" şeklinde sözler söylediğini iddia etti.

        HERHANGİ BİR NOTA RASTLANMADI

        Kuzeni Hasan K.’nın ise Atahan’ın Gaziantep’te yaşayan annesinin kendisine ulaşamadığını, ayrıca çevrim içi katıldığı terapi görüşmesine de katılmadığını öğrendiklerini, bu nedenle hayatından endişe ederek adrese geldiklerini söylediği öğrenildi.

        Öte yandan Atahan’ın bir ev arkadaşıyla birlikte yaşadığı, ancak olay sırasında evde yalnız olduğu bilgisine ulaşıldı. Polis ekiplerinin adreste yaptığı incelemelerde herhangi bir intihar notuna rastlanmadı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Hasan Atahan’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

