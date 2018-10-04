İstanbul Rami'de bulunan 93 bin 547 metrekarelik alanda, 150 yıl önce fayton üretim atölyesi olarak kurulan ve 1937 yılında makine ve traktör fabrikası olarak faaliyete geçen Uzel Makine Traktör'ün binası ve arazisi 446 milyon 139 bin 553 lira muhammen bedelle yeniden satışı bir süre önce ilanla duyurulmuştu.

Satış ilanında arazi ve binanın İstanbul 1 İflas Müdürlüğü'nün 2013/19 sayılı dosyasından 5 Ekim 2018 tarihinde saat 14:00'te muhemmen bedelin yüzde 50'si üzerinden açık artırma yolu ile satışa çıkarıldığı bilgisi de paylaşılmıştı.



DHA'dan Gökhan Artan'ın haberine göre, ilk ihalede alıcı çıkmaması halinde ihale 7 Kasım 2018'de saat 14:00'da yenilenecek. Uzel Makine hakkında 6 yıl önce mahkemenin iflas kararı vermesi sonrası, şirket için tasfiye süreci başlamış ve üç yıl önce yapılan ihale de iptal edilmişti.

Uzel, 6 Mayıs 2016 günü yapılan ihalede KİPTAŞ'ın 221 milyon 400 bin liralık teklifine karşılık Vera Varlık ise 225 milyon TL'lik teklifi kabul edilmiş ancak Uzel için oluşturulan iflas masası, satışın iptali için dava açmıştı. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, Uzel Traktör'e ait varlıkların değerinin 600 milyon TL altına satıldığına hükmederek ihaleyi iptal ederek yeniden yapılmasına karar vermişti.

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