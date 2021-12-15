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Haberler Gündem Son dakika: Vaka sayıları yükseliyor! 15 Aralık koronavirüs tablosu
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Son dakika: Salgında vaka sayıları yükseliyor! 15 Aralık koronavirüs tablosu

Koronavirüsle mücadele hız kesmeden devam ederken Türkiye'de gün içinde kaydedilen koronavirüs test ve aşı sayılarının yer aldığı koronavirüs tablosu merak konusu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yayınlanan güncel koronavirüs tablosu araştırılıyor. 15 Aralık güncel vaka ve vefat sayıları ne? 15 Aralık koronavirüs tablosu açıklanıyor...

Son dakika: Vaka sayıları yükseliyor! 15 Aralık koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tüm dünyayı paniğe sürükleyen omicron varyantından Türkiye'de de tespit edildiğini açıklaması üzerine vatandaşların gözleri güncel koronavirüs tablosuna çevrildi. Sağlık Bakanlığı, günlük Koronavirüs Tablosu'nu her akşam "covid19.saglik.gov.tr" adresinde yayınlayıp Twitter hesabından da paylaşıyor.

15 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR...

15 Aralık Çarşamba günü Türkiye'de yapılan Covid-19 testlerini, vaka ve vefat sayılarını içeren günlük koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı.

GÜNCEL VAKA SAYILARI

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜS KARNESİ

Buna göre, son 24 saatte 358 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 477 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 042 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,17 birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,14 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 121 milyon 935 bin 289 doza yükseldi.

FAHRETTİN KOCA'DAN AŞI ÇAĞRISI

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"KIŞ ŞARTLARINDA hastalığın bulaşması kolaylaşacak. Havalandırması sınırlı, kapalı ve kalabalık ortamlardan mümkün ölçüde uzak durulmalıdır. Aşıların belirtilen sürelere göre yapılmasının daha iyi sonuç verdiği unutulmamalı. Alması tümüyle size bağlı tedbirleri almalısınız."

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