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        Haberler Spor Transfer VakıfBank, Zehra Güneş ile sözleşme yeniledi! - Transfer Haberleri

        VakıfBank, Zehra Güneş ile sözleşme yeniledi!

        VakıfBank, Zehra Güneş ile sözleşme yenilendiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 11:18 Güncelleme: 26.02.2025 - 11:23
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        VakıfBank, Zehra Güneş ile sözleşme yeniledi!
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        VakıfBank, milli voleybolcu Zehra Güneş ile sözleşme yenilendiğini açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "2011 yılından bu yana VakıfBank’ı daima zirveye taşımak için emek veren, başarılarımızda büyük payı olan ve bu sezon kaptanlık görevini üstlenerek ailemize güç katan Zehra Güneş ile sözleşmemiz yenilenmiştir." ifadelerine yer verildi.

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