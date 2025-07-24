ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Hamas'ın ateşkes teklifine yanıtına dair açıklamada bulundu.

Witkoff, Hamas'ın anlaşmaya yönelik isteksiz davrandığını iddia ederken, Katar'ın başkenti Doha'da bulunan heyetlerini istişare için geri çağırmaya karar verdiklerini bildirdi.

Witkoff, esirleri geri getirmek için başka seçenekleri değerlendireceklerini ifade ederken, çatışmayı sonlandırma ve Gazze'ye daimi barış getirme konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

We have decided to bring our team home from Doha for consultations after the latest response from Hamas, which clearly shows a lack of desire to reach a ceasefire in Gaza. While the mediators have made a great effort, Hamas does not appear to be coordinated or acting in good… — Special Envoy for Peace Missions Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) July 24, 2025

Reuters'a konuşan İsrailli yetkili ise, Hamas'ın taviz vermesi gerektiğini işaret ederken, İsrail'in görüşmelere devam etme niyetinde olduğunu dile getirdi.

İSRAİL HEYETİ GERİ ÇAĞIRMIŞTI

İsrail yönetimi, esir takası ve Gazze Şeridi'nde geçici ateşkese varılması için Hamas ile yapılan dolaylı görüşmeleri yürüten müzakere heyetini "istişarelerde bulunmak için" geri çağırdığını bildirdi.

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İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Doha'da esir takası ve Gazze'de geçici ateşkesi yürüten heyetin İsrail'e geri çağırıldığı belirtildi.

Arabuluculuk faaliyetlerinde verdikleri destekten dolayı ABD, Katar ve Mısır'a teşekkür edilen açıklamada, "Hamas'ın öneriye verdiği yanıt ışığında, Doha'daki müzakere heyetinin daha ileri istişarelerde bulunmak üzere İsrail'e geri çağrılmasına karar verildi." ifadesine yer verildi.