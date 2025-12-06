Habertürk
        ABD Dışişleri: Witkoff ve Kushner'in Ukraynalı yetkililerle görüşmesi yapıcıydı. Ukrayna'da kalıcı ve adil barışa giden bir yol haritası ele alındı.

        Giriş: 06.12.2025 - 02:11 Güncelleme: 06.12.2025 - 02:40
        ABD Dışişleri: Witkoff ve Kushner'in Ukraynalı yetkililerle görüşmesi yapıcıydı. Ukrayna'da kalıcı ve adil barışa giden bir yol haritası ele alındı.

        ABD'de bir Beyaz Saray yetkilisi, Başkan Donald Trump'ın özel elçisi Steve Witkoff'un Perşembe günü Miami, Florida'da Ukrayna'nın üst düzey müzakerecisi Rustem Umerov ile verimli görüşmelerde bulunduğunu ve yetkililerin Cuma günü daha sonra tekrar bir araya geleceğini söyledi.

        "Dün Miami'de Amerikalı ve Ukraynalı temsilciler arasındaki toplantı verimli geçti ve ilerleme kaydedildi. Bir Beyaz Saray yetkilisi, "Kendi liderlerini bilgilendirdikten sonra bugün daha sonra yeniden bir araya gelecekler" dedi. Daha fazla ayrıntı hemen mevcut değildi.

        Witkoff ve cumhurbaşkanının damadı Jared Kushner, kamuoyuna konuşmaya yetkili olmayan ikinci bir kaynak, bu haftanın başlarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'daki görüşmeleri hakkında bilgi vermek için Ukraynalı meslektaşlarıyla bir araya geldi.

        Kaynak, Miami'de açıklanmayan bir yerde gerçekleşen toplantıların ABD destekli bir barış planına odaklanan resmi müzakere oturumları olmadığını da sözlerine ekledi. Ukraynalı ve ABD'li yetkililer, Putin toplantısından önce görüşmeleri kabul etti.

        Kremlin'in baş dış politika danışmanı Yuri Ushakov, Cuma günü Putin ve Witkoff'un tartışmalarını "gerçekten dostane" hale getiren bir anlayış seviyesine ulaştıklarını söyledi.

        Putin, Moskova'nın 2022'de tam ölçekli bir işgal başlattığı Ukrayna'daki savaşın çözümü için ABD destekli bir plana odaklanarak Kremlin'de beş saat boyunca Witkoff ve Kushner ile bir araya geldi. Putin daha sonra görüşmeleri "çok yararlı" olarak nitelendirdi.

