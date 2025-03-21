Yabancı turist sayısında gerileme

Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2025 yılı şubat ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,34 oranında bir azalarak 2 milyon 171 bin 942 oldu.

Yılın ilk 2 ayında gelen yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,03 artış göstererek 4 milyon 343 bin 60 olarak kayıtlara geçti.

En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında İran yüzde 10,28 (223 bin 222) ile birinci, Almanya yüzde 8,27 (179 bin 512) ile ikinci, Rusya yüzde 7,72 (167 bin 611) ile üçüncü sırada.